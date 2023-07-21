Суд продлил домашний арест Блиновской до 26 октября

Московский городской суд продлил домашний арест блогеру.

Московский городской суд продлил срок домашнего ареста российскому блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Теперь женщина будет находиться под домашним арестом до 26 октября. Инстанция ранее заявила о том, что жалоба фигурантки расследования на продление домашнего ареста была рассмотрена и решение первой инстанции оставлено без изменений. Ранее Пресненский суд продлил обвиняемой домашний арест до 26 июля.

Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на срок три месяца, до 26 октября. Ольга Киселькова, судья

Напомним, что в апреле Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть территорию страны. На руках у создательницы "Марафона желаний" находились авиабилеты для вылета за пределы России. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в размере 918 миллионов рублей, а также по статье за легализацию денежных средств и имущества в особо крупном размере. По решению судебной инстанции блогер остается под домашним арестом, ей также запрещено пользоваться интернетом.

В июне суд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом.

Фото и видео: Telegram / Mash