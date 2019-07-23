Суд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом

Подозреваемая в налоговом преступлении будет под домашним арестом до 26 июля.

Пресненский районный суд Москвы на месяц продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов. Судья Катерина Кириченко огласила решение, по которому инстанция удовлетворила ходатайство стороны обвинения.Фигурантка расследования лично принимала участие в заседании. Ранее она пропустила в Мосгорсуде рассмотрение своей жалобы.

...Продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц, до 26 июля. судья Катерина Кириченко.

Известно, что Елене Блиновской не понравились условия проведения заседания. Она уточнила, что замёрзла из-за работающего кондиционера, а её просьбу убавить мощность в суде решили не удовлетворять из-за внушительного количества слушателей в закрытом помещении. Следователи допросили по делу 22 свидетеля, а также организовали 12 обысков, отправили 68 запросов в кредитные учреждения. Специалисты объяснили, что предстоит допрос еще пяти сведетелей. Возможно наложение ареста на имущество обвиняемых супругов. Защита Елены Блиновской в свою очередь настаивала на смягчении меры пресечения для клиентки. Адвокат напомнил о том, что блогер сотрудничает со следствием и выплачивает недостающие налоговые средства. По его словам, на текущий момент женщина вернула в казну 30 миллионов рублей.

Блиновскую доставили в Пресненский районный суд.

Фото и видео: Telegram / 112, SHOT