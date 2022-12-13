Блиновскую доставили в Пресненский районный суд

Блогер спрятала лицо под красным капюшоном и постаралась как можно быстрее пройти через толпу представителей прессы.

Блогер Елена Блиновская доставлена в Пресненский районный суд Москвы. Там "королеве марафонов" изберут меру пресечения. Об этом сообщил телеканал "360", опубликовав видео с моментом выхода задержанной из машины сотрудников МВД.

Блиновская спрятала лицо под красным капюшоном и постаралась как можно быстрее пройти через толпу представителей прессы.

Напомним, что задержание блогера состоялось 27 апреля при её попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. Как выяснилось, при ней были билеты на авиарейс Москва-Ташкент.

Ранее дом Блиновской после обысков попал на видео.

Видео: телеканал "360"