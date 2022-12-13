У задержанной на границе блогера Блиновской были билеты на авиарейс Москва-Ташкент

Ее задержали при попытке пересечения границы России в пункте пропуска "Красная Горка".

У задержанной на границе блогера Елены Блиновской были билеты на авиарейс Москва-Ташкент. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Блиновскую задержали при попытке пересечения границы России в пункте пропуска "Красная Горка". Также сообщается, что блогер знала о проводимой в ее отношении проверки и пыталась скрыться от уголовного преследования. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что блогера Блиновскую задержали за неуплату налогов на 918 миллионов рублей.

Видео: МВД России