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У задержанной на границе блогера Блиновской были билеты на авиарейс Москва-Ташкент

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Ее задержали при попытке пересечения границы России в пункте пропуска "Красная Горка".

У задержанной на границе блогера Елены Блиновской были билеты на авиарейс Москва-Ташкент. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Блиновскую задержали при попытке пересечения границы России в пункте пропуска "Красная Горка". Также сообщается, что блогер знала о проводимой в ее отношении проверки и пыталась скрыться от уголовного преследования. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что блогера Блиновскую задержали за неуплату налогов на 918 миллионов рублей.

Видео: МВД России

Теги: авиарейс, билеты, елена блиновская, задержание, мвд россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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