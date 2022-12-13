Блогера Блиновскую задержали за неуплату налогов на 918 миллионов рублей

Дома и в офисе Блиновской проходят обыски.

Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов на 918 миллионов рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Блиновскую при попытке пересечь границу России на арендованном ею автомобиле. Сообщается, что блогер оказывала информационные услуги и не заплатила налогов на сумму 918 млн рублей в период с 2019-го по 2021 года. Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций.

Также в СК РФ сообщили, что дома и в офисе Блиновской проходят обыски. На нее завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

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Видео: Следственный комитет Российской Федерации