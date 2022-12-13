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ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе

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Россиянин хотел устроить теракт на территории Крыма.

Российские спецслужбы предотвратили теракт в военном госпитале Симферополя. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей страны. Эксперты уточнили, что во время проведения обысков у подозреваемого мужчины силовики изъяли самодельное взрывное устройство, в котором дополнительно находились поражающие элементы (гвозди). Дополнительно изъято самодельное взрывное устройство зажигательного действия. Фигурантом расследования стал гражданин РФ.

...Планировал совершить на территории республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны. Фигурант задержан сотрудниками ФСБ за подготовку в Симферополе.

заявление ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время правоохранительные органы расследуют уголовное дело по статьям о попытке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ или  устройств.

Жители Севастополя и Евпатории пойдут под суд за организацию ячейки запрещенной в РФ организации.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: военно-морской госпиталь, крым, симферополь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России,

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