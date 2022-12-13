ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе

Российские спецслужбы предотвратили теракт в военном госпитале Симферополя. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей страны. Эксперты уточнили, что во время проведения обысков у подозреваемого мужчины силовики изъяли самодельное взрывное устройство, в котором дополнительно находились поражающие элементы (гвозди). Дополнительно изъято самодельное взрывное устройство зажигательного действия. Фигурантом расследования стал гражданин РФ.
...Планировал совершить на территории республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны. Фигурант задержан сотрудниками ФСБ за подготовку в Симферополе.
заявление ЦОС ФСБ РФ
В настоящее время правоохранительные органы расследуют уголовное дело по статьям о попытке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ или устройств.
Жители Севастополя и Евпатории пойдут под суд за организацию ячейки запрещенной в РФ организации.
Фото и видео: ЦОС ФСБ России
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