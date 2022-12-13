Жители Севастополя и Евпатории пойдут под суд за организацию ячейки запрещенной в РФ организации

Уголовное дело направлено в суд.

Жители Севастополя и Евпатории пойдут под суд за организацию ячейки запрещенной на территории России организации. Соответствующей информацией с местными журналистами поделились представители пресс-службы ФСБ РФ по Крыму и Следственного комитета страны. В надзорном ведомстве уточнили, что с мая 2019 года двое сторонников нелегального движения занимались продвижением преступной деятельности в городе Севастополе. На нескольких квартирах организаторы с при помощи интернет-программы проводили собрания со своими единомышленниками. На этих мероприятиях изучались запрещенная литература, видеозаписи с проповедями и песнями. Напомним, что деятельность преступников пресекла ФСБ в августе 2022 года. Уголовное дело в настоящий момент завершено и направлено в судебную инстанцию.

В ФСБ заявили, что задержанный за госизмену житель Севастополя планировал совершить теракт.

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