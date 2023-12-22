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Собиравшегося вступить в ВСУ 26-летнего жителя Бурятии осудили за госизмену

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Мужчина получил десять лет заключения.

Второй Восточный окружной военный суд приговорил 26-летнего жителя Бурятии к десяти годам лишения свободы за государственную измену, а также участие в деятельности террористической организации и оправдании терроризма. Гражданин страны был задержан на территории Кемеровской области, когда ехал в сторону Украины. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления ФСБ РФ по Кузбассу. Известно, что мужчина с весны 2023 года поддерживал связь с жителем соседнего государства и планировал участвовать в боевых действиях на стороне армии киевского режима.

... Мотивируя это тем, что с момента начала СВО он не поддерживает политику руководства России. Для этих целей осужденный приобрел через интернет военную амуницию (бронежилет, каску, форму, различные шевроны, флаги Украины и украинского военизированного формирования).

пресс-служба УФСБ РФ по региону

Судебная инстанция также назначила фигуранту расследования штраф в размере 500 тысяч рублей, лишила право размещать материалы в интернете на срок два года. Первые три года наказания мужчина будет отбывать в тюрьме, а последующее заключение - в колонии строгого режима.

Прозоров ожидает новые задержания по делу о покушении.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России по Кемеровской области 

Теги: бурятия, всу, госизмена, кемеровская область, кузбасс, регионы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Терроризм,

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