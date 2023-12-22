Прозоров ожидает новые задержания по делу о покушении

Экс-сотрудник СБУ прокомментировал ситуацию с задержанием людей, причастных к преступлению.

Бывший подполковник Службы Безопасности Украины Василий Прозоров не исключает, что в связи с покушением на него "будут еще задержания". Такой информацией мужчина поделился в интервью с журналистами "РИА Новостей". Он добавил, что ранее никогда не знал и не видел людей, причастных к покушению на его убийство.

Я думаю, что это не последние задержания по моему делу. Я думаю, еще ниточка куда-то вытянется. Василий Прозоров, экс-сотрудник СБУ

Сотрудники ФСБ России задержали агента от киевского режима Владимира Головченко, который в марте 2024 года прибыл на территорию России, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, а затем самостоятельно собрал бомбу и заминировал транспортное средство Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавшую Василию Прозорову. В результате взрывное устройство сработало около жилого дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля. Сам Прозоров пострадал лишь незначительно. Исполнитель преступления был арестован оперативниками в столице 18 апреля.

Экс-сотрудник СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости