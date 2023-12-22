Василий Прозоров записал видеообращение после подрыва его автомобиля.

Бывший подполковник Службы Безопасности Украины Василий Прозоров, машина которого была взорвана в пятницу в Москве, заявил в видеообращении о том, что произошедшее - проваленный террористический акт киевского режима и украинских спецслужб против него. Ролик распространен в социальных сетях российского посла по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям ВСУ Родиона Мирошника.

У меня нет сомнений: это очередная попытка террористического акта, совершенная киевским режимом и его спецслужбами... Ни хрена у вас не получилось, потому что Бог - он за нас. Василий Прозоров, экс-сотрудник СБУ

Напомним, что представитель экстренных служб по региону объявил общественности о том, что в северной части столицы, вблизи жилого дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство. В результате инцидента пострадал хозяин внедорожника.

Прозоров: у Януковича был шанс погасить майдан, но не хватило воли.

Фото и видео: Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК