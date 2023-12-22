Экс-подполковник СБУ вспомнил о событиях десятилетней давности в Киеве.

У бывшего украинского президента Виктора Януковича были шансы "погасить" майдан в Киеве 10 лет назад. В этом случае "АТО" пришлось бы проводить не на Донбассе, а в западной части страны. Однако для такого развития ситуации у властей не хватило политической воли. Соответствующее заявление сделал в интервью для "РИА Новостей" бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Иностранец поделился воспоминаниями о том, что изначально сотрудники силовых структур Украины относились к беспорядкам в столице "расслаблено", так как в них принимали участие всего несколько тысяч человек.

Туда, в Киев, стянули такие силы спецподразделений, что только дадут команду – их сомнут. А потом где-то в январе месяце мы увидели, что власть дает заднюю, идет на уступки протестующим – когда Азарова отправили в отставку по требованию протестующих, законы отменили принятые. Василий Прозоров, эксперт

Свидетели тех событий говорили о том, что у сторонников Виктора Януковича и законной власти "нет четкого командования", которое было бы способно восстановить закон в центре города.

Сырский боится пойти поперек Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости