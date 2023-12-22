Сырский боится пойти поперек Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ

Василий Прозоров дал характеристику новому главкому ВСУ.

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский опасен для армии киевского режима тем, что боится свое вышестоящее руководство. В связи с этим военачальник будет выполнять указания президента Владимира Зеленского и его офиса, которые в свою очередь руководствуются вопросами политической целесообразности, а не тактики и стратегии на поле боя. Соответствующее заявление сделал в интервью для "РИА Новостей" бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Эксперт заметил, что Сырского не стоит воспринимать как "генерала 200" или "бездаря".

Это достаточно грамотный военачальник, отличающийся личной храбростью. Я неоднократно был свидетелем, даже сопровождал его несколько раз, когда он надевал бронежилет, разгрузку с автоматными магазинами, брал оружие и лично на вертолете летел куда-то на окружаемый участок. Василий Прозоров, эксперт



В тоже время, по словам Прозорова, Сырский оказывается неспособен принимать какие-то самостоятельные решения без властей страны, которые шли бы вразрез с высшим руководством. Именно такое качество главком ВСУ проявил год назад в ходе боев за город Артемовск.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости