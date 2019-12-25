Василий Прозоров провел видеоэкскурсию по зданию воздушной гавани.

Бывший офицер, подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров показал командный пункт силовиков в аэропорту Мариуполя. Видео распространили в своем аккаунте журналисты "РИА Новостей". Эксперт заметил, что на территории сектора "М" располагались силы противника. С марта 2022 года контроль за участками получили представители Донецкой народной республики.

В кабинете начальника аэропорта каждое утро проводились совещания с командующим группировкой… В комнате отдыха он жил. Василий Прозоров, экс-офицер СБУ

Специалист объяснил, что с лета-осени 2014 года в диспетчерской выше воздушной гавани города находилось командование группировки национальной гвардии Украины. Там же располагали руководители СБУ, в задачи которых входило обеспечивать военных связью. Прозоров отметил, что в 500 метрах от вышки находится здание технических служб аэропорта. Кабинет командующего силами был обозначен табличкой на английском языке. Внутри военные ДНР обнаружили документацию за прошлый год, а также молитвенник, выпущенный при финансировании немецкого бундесвера.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости