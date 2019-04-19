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Савельев: "Аэрофлот" рассматривает Ту-214 как базовый самолет в своем авиапарке

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В Минтрансе рассказали о том, какой самолет станет базовым для "Аэрофлота".

Российская авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает отечественный самолет Ту-214 в качестве базового воздушного судна для собственного авиапарка. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-1" сделал глава министерства по транспорту РФ Виталий Савельев. Чиновник дал интервью журналистке Наиле Аскер-Заде

Ту-214, одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности "Аэрофлот", как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить.

Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Напомним, что на прошлой неделе российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров уведомил о том, что "Аэрофлот" планирует в ближайшее время подписать контракт на покупку 300 самолетов МС-21, Ту-214 и Sukhoi Superjet 100. Более тысячи самолетов планируется поставить для нужд гражданской авиации  до 2030 года. Возобновление производства бортов Ту-214 связано с отказом иностранных компаний Airbus и Boeing делать поставки своей продукции в Россию. 

Минтранс исключил оплату пассажирами нового сбора с продажи авиабилетов.

Фото и видео: Telegram / Наиля

Теги: аэрофлот, виталий савельев, минтранс, ту-214
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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