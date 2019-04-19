Минтранс исключил оплату пассажирами нового сбора с продажи авиабилетов

Виталий Савельев рассказал о том, что допвыплаты не затронут пассажиров.

Российское министерство по транспорту исключило оплату пассажирами нового сбора с продажи авиабилетов. Соответствующее заявление глава профильного ведомства Виталий Савельев сделал в эфире телеканала "Россия-1", дав интервью журналистке Наиле Аскер-заде. В текущий момент власти страны изучают возможность введения дополнительных сборов в авиационной сфере, но при этом средства будут брать не с пассажиров, даже в случае одобрения проекта.

Такой, знаете, вопрос обсуждается. Но это точно будет не за счет пассажиров. Виталий Савельев, глава Минтранса России

Об инициативе властей ввести новый сбор с продажи авиабилетов для формирования резервного фонда ранее сообщили представители "Известий" со ссылкой на трех экспертов, а также на основе письма вице-президента ТКП (бывшая Транспортная клиринговая палата) Алексея Шубенкова.

Савельев призвал не беспокоиться за безопасность авиакомпаний России.

Фото и видео: Telegram / Наиля