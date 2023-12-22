Кристоф Ваннер рассказал о реакции Кремле на поставки ракет ATACMS для ВСУ.

Дальнобойная версия ракет ATACMS американского производства не поможет Вооруженным силами Украины изменить ситуацию в пользу киевского режима. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для местного телеканала Welt. Иностранный аналитик пояснил, что у российского руководства еще до объявления США о поставках ракет были сведения о том, что ВСУ ими уже владели, поэтому официальное сообщение от Вашингтона это не застало Москву врасплох.

Изменит ли это оружие что-то в ходе военных действий? На него сразу дается ответ — нет. Все в точности так, как постоянно можно слышать из Кремля, в том числе от Дмитрия Пескова. Он регулярно говорит, что западные поставки вооружений достигнут только одной цели: они продлят страдания украинцев. Кристоф Ваннер, эксперт

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что власти США на прошлой неделе тайно поставили армии киевского режима ракеты ATACMS, после чего войска немедленно применили это оружие на земле.

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Фото и видео: YouTube / WELT