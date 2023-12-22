Производство автомобилей Solaris нарастили в Петербурге

За I квартал 2024 года завод выпустил три тыс. автомобилей Solaris, что означает, что к 26 апреля общее количество произведенных автомобилей составило 5,1 тыс. штук.

На прошлой неделе "Автомобильный Завод АГР" в Петербурге, ранее известный как завод Hyundai, объявил о производственных показателях за третий месяц работы. В только что опубликованном отчете компании говорится, что в апреле было произведено 2,1 тыс. автомобилей марки Solaris.

За I квартал 2024 года завод выпустил три тыс. автомобилей Solaris, что означает, что к 26 апреля общее количество произведенных автомобилей составило 5,1 тыс. штук. Эти автомобили представляют собой ребрендированные модели Hyundai и Kia.

"Автомобильный Завод АГР" оборудован современными цехами по штамповке, сварке, окраске и сборке. Модели Solaris производятся по полному циклу производства. В линейку российского бренда Solaris входят кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хетчбэк KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris). Автомобили реализуются через дилерскую сеть Solaris, в которую входят 50 действующих партнеров по всей России.

Ранее мы сообщили о том, что ребрендинг дилерской сети марки Solaris проведут в Петербурге.

Фото: Пресс-служба AGR