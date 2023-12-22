Ребрендинг дилерской сети марки Solaris проведут в Петербурге

В пресс-службе компании сообщили, что обновленные автосалоны откроются в мае в Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Казани и других городах.

Владелец бывшего завода Hyundai в Петербурге Agr Automotive Group проведёт ребрендинг дилерской сети марки Solaris. Автосалоны будут соответствовать единым стандартам бренда.

В пресс-службе компании сообщили, что обновленные автосалоны откроются в мае в Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Казани и других городах. Этот шаг направлен на улучшение узнаваемости бренда, а также на повышение уровня комфорта и качества обслуживания для владельцев и покупателей.

Производство моделей Solaris стартовало на заводе ООО "АГР" в Санкт-Петербурге 22 февраля 2024 года. Уже 11 марта того же года завод начал отправлять автомобили в дилерские центры по всей России.

Ранее мы сообщили о том, что дилеры продали более двух тысяч Solaris в марте.

Фото: Пресс-служба AGR