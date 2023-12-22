На всех петербургских мемориалах "Вечного огня" прошли технические работы

При проведении проверок частицу Вечного огня переносят на специальный факел.

В преддверии Дня Победы в Петербурге проведена проверка оборудования систем газоснабжения мемориальных комплексов "Вечный огонь". Об этом сообщил Комитет по энергетике.

Специалисты провели техническое обслуживание и установленные регламентные работы на всех городских мемориалах "Вечного огня": Марсовом поле, Пискаревском мемориальном кладбище, Серафимовском кладбище, площади Победы, Якорной площади в Кронштадте, воинском мемориале в Сестрорецке и Зеленогорске, мемориале перед стелой "Город воинской славы" в Колпино, мемориале "Братская могила советских воинов" в Красном Селе, а также в Приморском мемориальном комплексе в Петергофе.

При проведении проверок частицу Вечного огня переносят на специальный факел. По завершении работ пламя возвращается с временного горелочного устройства обратно на основную горелку. Так обеспечивается его бесперебойное горение.

Ранее стала известна программа празднования 9 Мая в Петербурге.

Видео: Комитет по энергетике