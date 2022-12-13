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В ФСБ заявили, что задержанный за госизмену житель Севастополя планировал совершить теракт

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Следователи выявили новый криминальный эпизод в деятельности россиянина.

Задержанный в декабре 2022 года по подозрению в государственной измене в форме шпионажа в пользу Службы Безопасности Украины житель Севастополя планировал совершить теракт. Об этом журналистам сообщили региональные представители ФСБ по Крыму. Специалисты обнаружили новые факты незаконной деятельности 47-летнего мужчины. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ. Наказание за данные правонарушения предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

...Планировал совершить  поджог одного из административных помещений города. Подозреваемый приискал средства и орудия поджога, а также создал иные условия для совершения преступления, однако не успел довести преступный умысел до конца в связи с задержанием сотрудниками управления.

пресс-служба ФСБ РФ по Крыму

Напомним, что Центр общественных связей ФСБ России в декабре уведомил о том, что были задержаны двое жителей Севастополя по подозрению в государственной измене. Фигуранты расследования передавали данные о расположении объектов Минобороны России  в интересах СБУ.

В Томской области задержали главу департамента культуры.

Фото и видео: ФСБ России

Теги: госизмена, севастополь, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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