В Томской области задержали главу департамента культуры

Чиновник подозревается в хищении денежных средств в крупном размере.

Следователи России задержали начальника департамента по культуре Томской области по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере. Соответствующее заявление сделали представители надзорного ведомства по региону. В настоящее время возбуждено уголовное дело (по части 3 статьи 159 УК РФ) по материалам ФСБ. Предположительно, фигурантом расследования стал Павел Волк (по информации от ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных структурах). Расследование касается хищения денежных средств от Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций.

По подозрению в совершении данного преступления задержан начальник департамента по культуре Томской области, который ранее занимал должность директора колледжа. пресс-служба СК РФ по региону

По сведениям следователей, в период с сентября 2009 года по июнь 2017 года фигурантом дела было совершено хищение денежных средств ОГАПОУ "ГКСКТИИ", которые выделялись на оплату заработной платы работнику данного учреждения. Фактически этот фотрудник не выполнял никаких трудовых функций за все время трудоустройства. Речь идет о хищении не менее 900 тысяч рублей. В настоящее время продолжаются обыски по месту жительства и работы подозреваемого чиновника.

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Фото и видео: Следственный комитет по региону