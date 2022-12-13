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В СК подтвердили смерть шести подопечных в ПНИ №10 в Петербурге
Сегодня, 18:28
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В СК подтвердили смерть шести подопечных в ПНИ №10 в Петербурге

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Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности: из-за некачественного ухода за больными.

Следственный комитет подтвердил смерть шести подопечных психоневрологического интерната на улице Коллонтай в Петербурге с прошлого года. Все погибшие были совершеннолетними. Об этом 20 апреля рассказали в пресс-службе ведомства. 

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности: из-за некачественного ухода за больными.

Прокуратура Петербурга проводит выездную проверку после трагедии. В ведомстве добавили, что надзорные мероприятия не завершены, проверка продолжается. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решён после её завершения.

Напомим, что руководитель Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер записала обращение к руководству страны с просьбой наказать виновных в смерти детей в петербургском психоневрологическом интернате № 10. Директор ПНИ №10 Иван Веревкин после публикации видеообращения руководителя Центра паллиативной помощи Нюты Федермессер прервал отпуск и вернулся в Петербург. 

Ранее мы писали, что суд Петербурга оштрафовал клуб за ЛГБТ-пропаганду.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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