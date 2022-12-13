Суд Петербурга оштрафовал клуб за ЛГБТ-пропаганду

Штраф составил 1 млн рублей.

Петербургский суд оштрафовал организацию ООО "Спортекс" за ЛГБТ-пропаганду. Об этом 20 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Организация опубликовала в Сети рекламу клуба, которая была ориентирована "на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации". Там же была размещена информация о работе гей-сауны "У цирка".

Представитель компании вину признавать не хотел. Тем не менее суд оштрафовал её на 1 млн рублей.

Ранее в Петербурге число долларовых миллионеров сократилось на 38% за 10 лет. В компании уточнили, что в Петербурге живет 6900 долларовых миллионеров, 55 долларовых мультимиллионеров, семь долларовых миллиардеров.

Фото: Piter.tv

