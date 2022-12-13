В компании уточнили, что в Петербурге живет 6900 долларовых миллионеров, 55 долларовых мультимиллионеров, семь долларовых миллиардеров.

Стало известно, что в Петербурге число долларовых миллионеров сократилось на 38% за 10 лет с 2012 года. Город занял 71 место в рейтинге самых богатых городов мира. Об этом 19 апреля пишет консалтинговая компания Henley & Partners.

В компании уточнили, что в Петербурге живет 6900 долларовых миллионеров, 55 долларовых мультимиллионеров, семь долларовых миллиардеров.

Согласно рейтингу, Москва занимает 31 место, при этом за 10 лет количество состоятельных жителей там сократилось на 44%.

Самым богатым городом в мире признали Нью-Йорк. Состояние 340 тысяч его жителей превышает один миллион долларов. На втором месте рейтинга Токио, а на третьем - Сан-Франциско.

Ранее житель Новосибирска получил 8,5 года за финансирование терроризма. Суд признал виновным Акбара Пардаева.

Фото: piter.tv

