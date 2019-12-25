Житель Новосибирска получил 8,5 года за финансирование терроризма

Житель Новосибирска получил 8,5 года за финансирование международного терроризма. Об этом журналистам рассказали представители ФСБ по региону. Первый Восточный окружной военный суд признал вину фигуранта расследования за материальную поддержку боевиков в Афганистане и Сирии.
УФСБ России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность сторонника "Катиба Таухид валь-Джихад"(террористическая организация, запрещенная на территории России) жителя Новосибирска Акбара Пардаева.
пресс-служба ФСБ по Новосибирской области
Следствие полагает, что уроженец одной из республик Средней Азии поддерживал связь с террористами. В 2019 году он систематически направлял денежные средства боевика в Афганистан и Сирию. В ходе общения с членами МТО фигурант дела отстаивал идеи по осуществлению террористической деятельности, а также самостоятельно планировал выехать на подконтрольную боевикам территорию, чтобы принять участие в "джихаде".
Арестованный в Москве украинский миллионер заявил о подставе "решальщика" и ФСБ.
Фото: Piter.tv
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