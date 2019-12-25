Павел Климец не признал вину в даче взятки.

Арестованный в Москве украинский миллионер заявил о подставе "решальщика" и ФСБ. По информации от "Коммерсанта", во время заседания Пресненского районного суда Москвы бизнесмен Павел Климец изложил собственную версию событий по уголовному делу о даче взятки в особо крупном размере.

Следствие полагает, что иностранец хотел дать взятку российским судьям и представителям закона. За деньги миллионер намеревался снять арест с его предприятия - Крымского винно-коньячного завода "Бахчисарай". Помочь в этом вопросе ему решил Гор Чудопалов, представившийся адвокатом, а также еще один мужчина по имени Андрей Грохольский. Последний заявил о связях. За посредничество бизнесмен якобы успел передать "решальщикам" 80 тысяч долларов.

Климец отрицает вину. Он объяснил, что платил Гору Чудопалову потому, что тот представлялся членом адвокатской коллегии и обещал предпринимателю решить вопрос законным способом. По версии подсудимого, его специально подставили, чтобы выдать спецслужбам.

Чудопалов от ответственности освобожден. Суд также рассматривает дела в отношении менеджера (по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 291.1 УК РФ), Андрея Грохольского (по части 4 статьи 159 УК РФ).

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку.

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