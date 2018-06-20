Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Бизнесмен прилетел в Москву для обсуждения вопросов, связанных его активами в Донбассе.

Московская полиция задержала украинского бизнесмена Павла Климца. Мужчину подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает "Коммерсантъ" ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По информации СМИ бизнесмена задержали 12 апреля. Официальную причину задержания в полиции не назвали. В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Климец, его арест подтвердили. По словам сотрудников, Климцу неоднократно предлагали переписать или продать за бесценок свой бизнес на территории ДНР и ЛНР. Бизнесмен прилетел в Москву для обсуждения вопросов, связанных его активами в Донбассе, контроль за которыми он фактически потерял после начала военного конфликта в 2014 году.

Павел Климец был депутатом Верховной Рады с 2006 по 2012 годы. Его бизнес связан с продажей и производством алкоголя. С 2011-го по 2015-й Климец входил в число ста богатейших людей Украины, однако после 2014 года потерял активы в Крыму. С тех пор его состояние уменьшилось до 34 миллионов долларов. С 2011-го по 2015-й годы входил в список 100 богатейших граждан Украины, однако в 2014 году Климец лишился своих активов в Крыму и в Донбассе. С тех пор его состояние оценивается в $34 млн.

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Видео: Piter.TV