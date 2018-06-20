Писатель Андрей Аствацатуров возглавил музей Набокова в Петербурге

В интервью с журналистами новый директор заявил, что намерен развивать музей в качестве одного из основных мест для проведения различных научных конференций и семинаров.

Директором Музея Набокова в Петербурге стал популярный писатель, филолог и литературовед, кандидат филологических наук, доцент Андрей Аствацатуров. Новые полномочия Аствацатурова вступили в силу уже сегодня, двадцать шестого апреля. Об этом сообщает сетевое издание Spbu.ru.

Очень важно, чтобы Музей Набокова находился именно в составе СПбГУ. Университет обладает необходимыми ресурсами для его развития: у нас есть специалисты по Набокову, создан новый междисциплинарный центр по изучению Владимира Набокова и его наследия. Он будет заниматься более широкими исследованиями творчества и архивов писателя, но, если соединить ресурсы музея и научный потенциал СПбГУ, мне кажется, получится сильный, перспективный проект. отметил Андрей Аствацатуров

В интервью с журналистами новый директор заявил, что намерен развивать музей в качестве одного из основных мест для проведения различных научных конференций и семинаров, а также научных и литературных вечеров, встреч с известными учеными, писателями, филологами.

Источник: Spbu.ru