Петербуржцы смогут побывать на шоу Cirque du Soleil по мотивам "Аватара" с 8 по 12 мая

Площадкой для проведения мероприятия в Северной столице станет "Ледовый Дворец".

С 8 по 12 мая в Санкт-Петербурге пройдет известное мировое шоу "Cirque du Soleil". Площадкой для проведения мероприятия в Северной столице станет "Ледовый Дворец". Об этом сообщает сетевое издание "5koleso".

На этот раз Цирк представит петербуржцам шоу под названием "Toruk - The First Flight". Зрителям предстоит перенестись в пространстве и времени - в волшебный мир планеты Пандора, созданный режиссером Джеймсом Кэмероном в фильме "Аватар". По задумке режиссеров-постановщиков Мишеля Лемье и Виктора Пилона, сюжет шоу "ТОРУК – Первый полет" разворачивается вокруг истории, произошедшей на Пандоре за три тысячелетия до событий фильма.

Skoda Auto снова стала спонсором данного проекта в нашей стране, а в Санкт-Петербурге данную марку представили ее официальные дилеры, одним из которых выступила группа "Авто Премиум".

Источник: сетевое издание "5koleso"