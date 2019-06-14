Петербургская прокуратура потребовала убрать из квитанции платежи, которые связаны с допуслугой

Речь идет о подключении радиовещания.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку исполнения федерального законодательства по обращению. Об этом рассказали 15 июля в надзорном ведомстве.

Жильцу квартиры дома 14 по проспекту Художников в отсутствие его волеизъявления, выраженного на общем собрании собственников помещений, оператор проводного вещания и оповещения через единый платежный документ выставляет счета на оплату радиовещания.

Прокуратура внесла представление в адрес руководства организации. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

Ранее мы сообщили о том, что выявлены нарушения при эксплуатации аттракционов на проспекте Культуры. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Фото: Piter.TV