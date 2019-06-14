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Петербургская прокуратура потребовала убрать из квитанции платежи, которые связаны с допуслугой
Сегодня, 11:30
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Петербургская прокуратура потребовала убрать из квитанции платежи, которые связаны с допуслугой

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Речь идет о подключении радиовещания.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку исполнения федерального законодательства по обращению. Об этом рассказали 15 июля в надзорном ведомстве. 

Жильцу квартиры дома 14 по проспекту Художников в отсутствие его волеизъявления, выраженного на общем собрании собственников помещений, оператор проводного вещания и оповещения через единый платежный документ выставляет счета на оплату радиовещания. 

Прокуратура внесла представление в адрес руководства организации. В настоящее время оно находится на рассмотрении. 

Ранее мы сообщили о том, что выявлены нарушения при эксплуатации аттракционов на проспекте Культуры. Возбуждено дело об административном правонарушении. 

Фото: Piter.TV

Теги: жку, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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