СК заявил о десятках отравившихся выпускников в кафе в Екатеринбурге

В больнице оказались минимум 12 человек.

Несколько десятков человек обратились за медицинской помощью после массового отравления на банкете в кафе в Екатеринбурге. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета по Свердловской области. Представители местного министерства по здравоохранению уведомили о том, что речь идет о 12 госпитализированных. Ими стали выпускники одного из высших учебных учреждений. Медики выявили у пациентов сальмонеллез.

По версии следствия, ухудшение состояния здоровья выпускников возникло после банкета, проведенного в учреждении общественного питания. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, ряд из них был госпитализирован. пресс-служба СК РФ

Следователями задержан житель Петербурга, подозреваемый в публичном оправдании терроризма.

Фото: Telegram / СУ СК России по Свердловской области