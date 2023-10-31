В сети опубликовали 17-минутный геймплейный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora

Релиз игры намечен на 7 декабря.

Компания Ubisoft предоставила геймерам доступ к предварительной копии компьютерной игры Avatar: Frontiers of Pandora, в результате чего социальные сети наполнились игровыми роликами проекта. Одно из таких видео размещено на YouTube-канале издания VGC. Критики презентовали пользователям свыше 17 минут геймплея. В нем показан открытый мир, свобода действий персонажа, а также существующие аванпосты и противники героев. Разработчики ранее обещали геймерам большое количество различных активностей, кроме основной сюжетной линии.

Дополнительно в интернете появились системные требования готовящейся игры. Для запуска Avatar: Frontiers of Pandora на минимальных настройках графики в FHD и 30 FPS от пользователя потребуется система на базе процессора AMD Ryzen 5 3600 или Intel i7-8700K, видеокарта уровня GTX 1070 8GB или AMD RX 5700 8GB, а также 16 ГБ оперативной памяти, 90 ГБ свободного места на SSD и ОС Windows 10 или Windows 11 с DirectX 12. Официальная премьера Avatar: Frontiers of Pandora запланирована на 7 декабря 2023 года. Проект будет доступен на персональных компьютерах и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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Фото и видео: YouTube / VGC