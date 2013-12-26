Вышел трейлер финальных серий второго сезона "Локи"

Пятая серия выйдет 5 ноября.

Компания Marvel Studios продолжает подогревать интерес к финальным сериям второго сезона сериала "Локи". Авторы разместили в социальных сетях свежий трейлер последних серий телевизионного шоу. В кадре были показаны персонажи Локи и Мебиус, роли которых исполнили актеры Том Хиддлстон и Оуэн Уилсон. В общей сложности создатели опубликуют в сезоне шесть эпизодов. Пятый выпуск выйдет в свет 2 ноября, а заключительный, шестой по счету - 9 ноября. На текущий момент проект все еще не продлен на новый сезон. Его создатели говорили, что изначально и задумывали проект минимум на два сезона, поскольку основную историю уместили в них.

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Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment