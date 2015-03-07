Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ

Авторами авторами нового законопроекта стали Вячеслав Володин, руководители всех фракций, а также более 300 депутатов.

Госдума приняла в I чтении законопроектпроект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ. Речь идет о принятии проекта с поправками в соответствующие законы.

Согласно новой редакции закона о рекламе, она не должна содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения". Аналогичные поправки были внесены в закон об информации и закон о СМИ.

Отметим, что авторами авторами нового законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководители всех фракций, а также более 300 депутатов.

Ранее Толстой высказался о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.

Видео: Telegram / Дума ТВ