В Петербурге прокуратура проверяет обращение по поводу смертей проживающих в ПНИ № 10

Среди причин смертей детей называется недостаточный уход и истощение.

Прокуратура Невского района Петербурга начала проверку после видеообращения, опубликованного в Telegram-канале руководителя Центра паллиативной помощи Нюты Федермессер. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Федермессер в своём обращении просит разобраться в серии смертей детей-сирот с множественными нарушениями здоровья в психоневрологическом интернате № 10 в Петербурге. Среди причин смертей Нюта Федермессер назвала недостаточный уход за детьми и их истощение.

Прокуратура Петербурга сообщила, что в ходе проверки данного обращения будет дана оценка соблюдению должностными лицами учреждения требований к условиям содержания подопечных, их социальному обслуживанию, своевременному оказанию помощи. В случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее прокуратура Петербурга добилась госпитализации больного туберкулезом мужчины. Было установлено, что петербуржец прервал курс химиотерапии, нарушил режим пребывания в диспансере. Несмотря на состояние здоровья, а также на то, что указанное заболевание представляет угрозу здоровью окружающих, он самовольно покинул диспансер.

Фото: Telegram/ Прокуратура г. Санкт-Петербурга