Петербуржца принудительно отправили лечить туберкулез

До этого он самовольно покинул диспансер.

Прокуратура Петербурга добилась госпитализации больного туберкулезом мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуру обратился главврач противотуберкулезного диспансера, который попросил оказать содействие в принудительной госпитализации мужчины, больного туберкулезом.

Было установлено, что петербуржец прервал курс химиотерапии, нарушил режим пребывания в диспансере. Несмотря на состояние здоровья, а также на то, что указанное заболевание представляет угрозу здоровью окружающих, он самовольно покинул диспансер.

Прокурор района обратился в суд с иском о принудительной госпитализации больного. Суд признал требования прокурора обоснованными и удовлетворил их. В настоящее время молодой человек направлен на лечение.

Петербургу выделят 140 млн рублей на профилактику ВИЧ и туберкулёза. В 2023 и 2024 году размер субсидии составит по 47 миллионов рублей, в 2025 – 46 миллионов рублей

Фото: unsplash.com (CDC)