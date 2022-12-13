Петербургу выделят 140 млн рублей на профилактику ВИЧ и туберкулёза

Санкт-Петербург получит субсидии из федерального бюджета на профилактику ВИЧ и туберкулеза. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Денежные средства направят на проведение профилактических осмотров на туберкулёз, медицинского освидетельствования на ВИЧ и информирование жителей 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции.
В 2023 и 2024 году размер субсидии составит по 47 миллионов рублей, в 2025 – 46 миллионов рублей
Ранее на Piter.tv: В Петербурге за 11 месяцев 2022 года было выявлено 1150 случаев ВИЧ-инфекции.
Фото: СПБ Центр СПИД
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