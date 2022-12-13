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Петербургу выделят 140 млн рублей на профилактику ВИЧ и туберкулёза
Сегодня, 9:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургу выделят 140 млн рублей на профилактику ВИЧ и туберкулёза

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В 2023 и 2024 году размер субсидии составит по 47 миллионов рублей, в 2025 – 46 миллионов рублей

Санкт-Петербург получит субсидии из федерального бюджета на профилактику ВИЧ и туберкулеза. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Денежные средства направят на проведение профилактических осмотров на туберкулёз, медицинского освидетельствования на ВИЧ  и информирование жителей 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции.

В 2023 и 2024 году размер субсидии составит по 47 миллионов рублей, в 2025 – 46 миллионов рублей

Ранее на Piter.tv: В Петербурге за 11 месяцев 2022 года было выявлено 1150 случаев ВИЧ-инфекции.

Фото: СПБ Центр СПИД

Теги: вич, туберкулез
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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