Петербургу выделят 140 млн рублей на профилактику ВИЧ и туберкулёза

В 2023 и 2024 году размер субсидии составит по 47 миллионов рублей, в 2025 – 46 миллионов рублей

Санкт-Петербург получит субсидии из федерального бюджета на профилактику ВИЧ и туберкулеза. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Денежные средства направят на проведение профилактических осмотров на туберкулёз, медицинского освидетельствования на ВИЧ и информирование жителей 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции.

В 2023 и 2024 году размер субсидии составит по 47 миллионов рублей, в 2025 – 46 миллионов рублей

Ранее на Piter.tv: В Петербурге за 11 месяцев 2022 года было выявлено 1150 случаев ВИЧ-инфекции.

Фото: СПБ Центр СПИД