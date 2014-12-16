С начала года 17 петербуржцев с туберкулезом принудительно отправили на лечение

Возраст самого молодого больного — 36 лет, самого возрастного – 92.

С начала 2026 года по решению суда на принудительное лечение были отправлены 17 петербуржцев с открытой формой туберкулеза. Статистику предоставила пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу.

По решению районных судов Петербурга граждан, представляющих угрозу окружающим, необходимо было принудительно госпитализировать в противотуберкулёзные диспансеры для обследования и лечения. Исполнительные листы с начала года поступали судебным приставам на принудительное исполнение. Лечение занимает от 6 до 12 месяцев.

Возраст самого молодого больного — 36 лет, самого возрастного – 92. Преимущественно больные — это мужчины. Под контролем судебных приставов в медучреждения в недобровольном порядке доставлены 12 мужчин и 5 женщин. По статистике, большинство больных туберкулезом проживают в Московском, Приморском и Невском районах города.

В 2025 году по решению суда принудительно госпитализированы 27 жителей Северной столицы с открытой формой туберкулеза.

Ранее мы рассказывали, что заболеваемость туберкулезом продолжает устойчиво снижаться в Петербурге.

Фото: МАКС / ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу