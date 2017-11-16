Более трети действий судебных приставов выполняется автоматически

Идентификация должников через единый регистр населения исключила ошибки с двойниками, а доля электронных судебных решений за три года выросла с 10 до 60 процентов.

На круглом столе XIV Петербургского международного юридического форума директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав России Дмитрий Аристов рассказал о достижениях цифровизации ведомства. По его словам, автоматизированные информационные системы сейчас выполняют около 35 процентов всех действий в рамках исполнительных производств. Он пояснил, что внедрение реестровой модели шло поэтапно, и служба могла бы автоматизировать больше процессов, но вынесение решений без участия человека сопряжено с рисками, поэтому каждый вид постановлений предварительно тестируется для исключения ошибок.

Аристов также затронул проблему идентификации должников. Благодаря созданию единого регистра населения совместно с Федеральной налоговой службой удалось практически полностью решить проблему с так называемыми двойниками – гражданами, у которых совпадают имя и фамилия с реальными должниками. Ранее случались ошибочные взыскания с таких лиц, но с середины прошлого года, если идентификация не пройдена, принудительные действия не применяются. В ближайшее время проверка по единому регистру станет не только возможной, но и обязательной – её включат в реестр исполнительных документов.

Глава ФССП также отметил значительный прогресс в цифровизации судебной системы: если три года назад в электронном виде выдавалось лишь 4–10 процентов судебных актов, то в текущем году этот показатель достиг 60 процентов.

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Фото: Piter.tv