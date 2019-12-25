В Петербурге за 11 месяцев 2022 года было выявлено 1150 случаев ВИЧ-инфекции

В городе отмечается тенденция к снижению выявления новых случаев ВИЧ-инфекции.

Piter.TV в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом узнал в СПбГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", сколько всего в Санкт-Петербурге официально зарегистрировано ВИЧ-инфицированных, и сколько новых случаев было зафиксировано за 11 месяцев 2022 года.

За 11 месяцев 2022 года было выявлено 1 150 случаев ВИЧ-инфекции среди жителей Санкт-Петербурга (отмечается тенденция к снижению выявления новых случаев ВИЧ-инфекции). Случаев ВИЧ-диссидентства среди этих людей зарегистрировано не было.

Основные пути заражения ВИЧ-инфекцией в Санкт-Петербурге среди вновь выявленных случаев в 2022 году: половой путь 79,7% и парентеральный (способ введения лекарственных веществ в организм, минуя пищеварительный тракт – прим.ред.) 18,9%.

По данным на 1 ноября 2022 года, количество зарегистрированных ВИЧ-инфицированных жителей Санкт-Петербурга составляет 43 728 человек.

За последние 9 лет Санкт-Петербург не входит в перечень субъектов РФ, где показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией (впервые выявленные случаи) превышал среднероссийские значения. Наблюдается устойчивая тенденция к снижению этого показателя. СПБ Центр СПИД

Как отметили специалисты Центра, в период пандемии COVID-19 в 2020 году снизились и объем обследований на ВИЧ (на 19%), и обращаемость в медицинские организации, что закономерно привело к существенному снижению выявления новых случаев ВИЧ-инфекции.

Однако это снижение не отражает реальную ситуацию, а является лишь следствием ограничений в период пандемии. После постепенной отмены ограничений в 2021 году и увеличения объема исследований количество новых выявленных случаев составило 1 399 (+10,5 % по сравнению с 2020 годом), что, в целом, соответствует общей многолетней тенденции. СПБ Центр СПИД

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые праздник был провозглашён ВОЗ в 1988 году. Цель этого дня – повышение осведомленности населения планеты о болезни, способах ее распространения, методах предотвращения и возможностях лечения.

Фото: СПБ Центр СПИД