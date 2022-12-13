Дом Блиновской после обысков попал на видео

Рядом с объектом в Истре были припаркованы дорогие иномарки.

После обысков, прошедших в доме блогера Елены Блиновской, появилась видеозапись с обстановкой у объекта недвижимости в Истре, который принадлежит задержанной. Кадры попали в распоряжение телеканала "360".

Судя по видео, рядом с домом Блиновской были припаркованы дорогостоящие иномарки (Range Rover и Lamborghini). Кроме того, в гараже находились 2 мотоцикла.

Напомним, что против Блиновской возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств на общую сумму свыше 918 млн рублей. Блогера задержали при попытке скрыться на машине. Как выяснилось, при ней были билеты на авиарейс Москва-Ташкент. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее мы сообщили о том, что гендиректор петербургской строительной фирмы перевёл почти 1 млн долларов в Китай по подложным документам.

Видео: телеканал "360"