Гендиректор петербургской строительной фирмы перевёл почти 1 млн долларов в Китай по подложным документам

Руководителя и его помощника удалось задержать.

Сотрудники СК РФ по Петербургу подозревают директора строительной фирмы и его помощника подозревают в денежных переводах за границу с использованием подложных документов. Об этом сообщила "Фонтанка".

По версии следствия, в период с ноября 2019 по январь 2020 года подозреваемые переводили средства на счета нерезидентов в Китай по подложным документам. Всего за это время удалось перевести 876 133 долларов, то есть, более 45 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых задержали. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга прекратил уголовное дело о гибели старейшего работника БДТ из-за гололёда.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)