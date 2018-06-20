Мамаев принес извинения избитому водителю

Помимо игрока "Краснодара" свои извинения Соловчуку принесли и другие участники драки.

На заседании Пресненского суда футболист "Краснодар" Павел Мамаев извинился перед водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком, который пострадал в ходе драке с игроками.

Нападающий признался, что ему стыдно за сложившуюся ситуацию, и он готов компенсировать пострадавшему все расходу по лечению. Он также выразил надежду, что Соловчук ознакомился с видео и дал правдивые показания. Мамаев также сказал, что Александр Кокорин на протяжении всего конфликта пытался погасить драку.

Помимо игрока "Краснодара" свои извинения Соловчуку принесли и другие участники драки – Александр Протасовицкий и брат Кокорина — Кирилл.

Напомним, что Кокорин и Мамаев находятся в следственном изоляторе с 10 октября 2018 года. По решению Пресненского суда спорстмены пробудут в СИЗО до 25 сентября.



Фото: ТАСС