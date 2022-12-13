По словам игрока, он получил огромный опыт.

Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Суперлига".

Напомним, осенью 2018-го года футболиста арестовали за драку в центре Москвы. В мае 2019-го суд приговорил Кокорина к 1,5 годам лишения на свободе, но уже в сентябре того же года он вышел на свободу по УДО. По словам игрока, он получил огромный опыт.

Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Александр Кокорин, нападающий "Ариса"

В нынешнем сезоне Александр Кокорин провел 17 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

Ранее мы сообщали, что "Ньюкасл" вышел в финал Кубка английской лиги.

Видео: YouTube / Суперлига