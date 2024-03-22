Два трамвая на проспекте Энгельса временно изменили маршруты

Такие меры связаны с невозможностью проезда у Дрезденской улицы.

В Петербурге по проспекту Энгельса временно изменились маршруты трамваев №20 и №21. Это связано с невозможностью проезда общественного транспорта в районе Дрезденской улицы, сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Жителей Северной столицы предупреждают, что теперь трамвай №20 будет следовать от конечной станции "Пр. Культуры" по проспекту Луначарского и Енотаевской улице до "Ст. м. "Удельная", а также от конечной станции "Пр. Культуры" по Тихорецкому проспекту, Политехнической улице и 2-му Муринскому проспекту до "Пл. Ленина".

Трамвай №21 направили от конечной станции "Придорожная аллея" по проспекту Энгельса и Енотаевской улице до "Ст. м. "Удельная". Кроме того, его маршрут пройдет от конечной станции "Придорожная аллея" по проспекту Луначарского, проспекту Культуры, Тихорецкому проспекту, Политехнической улице и 2-му Муринскому проспекту до "Приморского пр.".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге семьи участников СВО могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)