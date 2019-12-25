Дорожный конфликт на проспекте Энгельса обернулся стрельбой

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого удалось задержать на месте.

В воскресенье, 11 сентября, в экстренные службы поступило сообщение от 29-летнего водителя большегруза, который сообщил о стрельбе из травматического пистолета у дома № 139/21 по проспекту Энгельса. По его словам, ему выстрелил в ногу водитель Hyundai Grand Starex, после чего скрылся с места происшествия. Об этом стало известно Piter.TV.

В 13:10 полицейские задержали по указанному адресу 34-летнего подозреваемого. Как выяснилось, он стрелял в заявителя в 12:50 из-за дорожного конфликта. Пострадавший самостоятельно обратился к медикам с ушибом носа, а также ушибленной раной правой голени и левого бедра. Ему оказали необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный помещён в ИВС.

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Фото: Piter.TV