На Лермонтовском проспекте мужчина убил своего отца

В полицию обратилась жена погибшего. Она сказала, что их сын скрылся с места преступления.

В Гатчинском районе Ленобласти 26-летний мужчина в порыве гнева убил своего отца. Инцидент произошел на Лермонтовском проспекте.

По информации Piter.tv, молодой человек избил кулаками 70-летнего папу, мужчина скончался. Сейчас делом занялась полиция.

В полицию обратилась жена погибшего. Она сказала, что их сын скрылся с места преступления. Правоохранители сняли отпечатки пальцев.

В селе Никольское стражи порядка нашли молодого человека. Против него возбудили уголовное дело. Ему вменяют статью 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее на Piter.tv: на трассе Мягры-Рели водитель Audi сбил 15-летнего мотоциклиста.

Фото: Piter.tv