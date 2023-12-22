Прорыв трубы произошёл на проспекте Энгельса

Информации о пострадавших и причинённом вреде имуществу не поступало.

В Выборгском районе на проспекте Энгельса прорвался трубопровод горячего водоснабжения. Об этом сообщили местные жители. Трубу повредило у дома №73 рядом с Березовым садом и зданием Социального фонда.

Представители ГУП "ТЭК СПб" уточнили, что вытекание горячей воды на поверхность было локализовано у дома №83 уже в 3:25 утра. Информации о пострадавших и причинённом вреде имуществу не поступало. К 3:35 специалисты ГУП "ТЭК СПб" обнаружили дефект на тепловой сети диаметром 529 мм. В соответствии с нормами, ремонт тепловой сети должен быть завершён в течение 20 часов.

В связи с ремонтными работами центральное отопление будет временно отключено в 57 жилых домах.

Ранее мы сообщили о том, что на Белы Куна снова прорвало трубу.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)