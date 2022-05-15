На проспекте Энгельса вспыхнул микроавтобус

Огонь полностью уничтожил рядом стоящий Duster.

В ночь на воскресенье, 15 мая, на на парковке в Выборгском районе загорелся микроавтобус. О случившемся рассказали местные жители, которые сняли пожар на видео. Запись с камеры опубликовали в телеграм-канале "Мегаполис Онлайн".

Инцидент произошел на Энгельса, 97. Соседним машинам тоже досталось. Огонь полностью уничтожил рядом стоящий Duster. Как указала комментатор в соцсетях, многие жильцы старались оставлять свои автомобили рядом с микроавтобусом, их пугал его внешний вид.

Ранее на Piter.tv: из-за ДТП на Испытателей автобусам и троллейбуса пришлось свернуть с привычного пути.

Фото: Piter.tv

Видео: Телеграм / Мегаполис Онлайн