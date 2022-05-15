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На проспекте Энгельса вспыхнул микроавтобус

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Огонь полностью уничтожил рядом стоящий Duster.

В ночь на воскресенье, 15 мая, на на парковке в Выборгском районе загорелся микроавтобус. О случившемся рассказали местные жители, которые сняли пожар на видео. Запись с камеры опубликовали в телеграм-канале "Мегаполис Онлайн". 

Инцидент произошел на Энгельса, 97. Соседним машинам тоже досталось. Огонь полностью уничтожил рядом стоящий Duster. Как указала комментатор в соцсетях, многие жильцы старались оставлять свои автомобили рядом с микроавтобусом, их пугал его внешний вид.

Ранее на Piter.tv: из-за ДТП на Испытателей автобусам и троллейбуса пришлось свернуть с привычного пути.

Фото: Piter.tv

Видео: Телеграм / Мегаполис Онлайн

Теги: горит микроавтобус, мчс, пожар, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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