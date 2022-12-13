"Ньюкасл" вышел в финал Кубка английской лиги

Их соперник определится во втором полуфинале между "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингемом".

"Ньюкасл" обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:1 в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасл-апон-Тайне.

Все три мяча были забиты в первом тайме. Шон Лонгстафф оформил дубль в ворота "Саутгемптона". Гости ответили точным ударом Че Адамса. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Ньюкасла".

Хозяева вышли в финал Кубка лиги впервые за 47 лет. Их соперник определится во втором полуфинале между "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингемом".

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Видео: YouTube / Newcastle United